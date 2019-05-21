Атлетіко та Манчестер Юнайтед – головні претенденти на Феліша

Талановитий півзахисник Бенфіки Жоау Феліш може змінити клубну прописку цього літа.

Манчестер Юнайтед і мадридський Атлетіко залишаються головними претендентами на півзахисника Бенфіки Жоау Феліш, передає видання Record.

Феліш стане найвисокооплачуванішим гравцем Бенфіки з фантастичною клаусулою

За даними джерела, іспанці та англійці готові виплатити португальцям відступні за футболіста у розмірі 120 млн євро. До слова, керівництво "орлів" не збирається знижувати клаусулу гравця.

У поточному сезоні Феліш зіграв 42 матчі за "орлів", в яких відзначився 19 голами і 11 ассистами. Крім того, він вніс значний вклад в чемпіонство Бенфіки.

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