Манчестер Юнайтед приймає Тоттенхем в матчі 21 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхем розпочинається о 18:30 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Обидві команди в цьому сезоні страждають через травми, однак Тоттенхем приємно дивує ефектним футболом, а Манчестер Юнайтед не може похвалитися ні якістю гри, ні результатами. У воротах МЮ виходить Онана, який відразу після матчу летить на Кубок Африки. У "шпор" дебютує новачок Вернер.

Стартові склади команд

Манчестер Юнайтед: Онана – Ван-Біссака, Варан, Еванс, Далот – Еріксен, Майну – Рашфорд, Бруну, Гарначо – Хьойлунд.

Запасні: Баїндир, Хітон, Камбвала, Мартінес, Антоні, Форсон, Пеллістрі, Каземіро, Мактоімнай.

Тоттенхем: Вікаріо – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджі – Скіпп, Бентанкур, Хьойберг – Джонсон, Рішарлісон, Вернер.

Запасні: Форстер, Остін, Дрегушін, Доррінгтон, Емерсон, Сантьяго, Донлі, Хіль.