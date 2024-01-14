Манчестер Юнайтед принимает Тоттенхэма в матче 21 тура АПЛ. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм начинается в 18.30 по киевскому времени. Смотреть игру можно на платформе Setanta Sports, а также на канале Setanta Sports Украина. "Футбол 24" проводит текстовый онлайн.

Обе команды в этом сезоне страдают из-за травм, однако Тоттенхэм приятно удивляет эффектным футболом, а Манчестер Юнайтед не может похвастаться ни качеством игры, ни результатами. В воротах МЮ выходит Онана, который сразу после матча летит на Кубок Африки. У "шпор" дебютирует новичок Вернер.

Стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака, Варан, Эванс, Далот – Эриксен, Майну – Рашфорд, Бруну, Гарначо – Хейлунд.

Запасные: Байындыр, Хитон, Камбвала, Мартинес, Антони, Форсон, Пеллистри, Каземиро, Мактоимнай.

Тоттенхэм: Викарио – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи – Скипп, Бентанкур, Хейберг – Джонсон, Ришарлисон, Вернер.

Запасные: Форстер, Остин, Дрегушин, Доррингтон, Эмерсон, Сантьяго, Донли, Хиль.