Нуно Мендеш став справжнім лідером португальського колективу, і ще більше іменитих клубів хочуть бачити його у своєму складі. Раніше головним претендентом був Реал, який бачить у цьому виконавці заміну для Марсело.

Барселона та Агуеро вже узгодили контракт – це не зачиняє двері для іншого мегатрансферу

За інформацією AS, у Королівського клубу з'явився серйозний конкурент. Гравець Спортінга дуже подобається Хосепу Гвардіолі, який наполягає на трансфері 18-річного португальця у Манчестер Сіті.

До слова, Мендеш – це потенційний конкурент для Олександра Зінченка, хоча може зіграти по усьому лівому фланзі (і в обороні, і в нападі). У нинішньому сезоні провів за Спортінг 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Ман Сіті легко розгромив Фулхем – Канселу віддав асист, Менді залишив Зінченка в запасі, Агуеро забив вперше за 417 днів