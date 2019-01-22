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Манчестер Юнайтед та Тоттенхем націлились на таланта ПСВ Бергвейна

22:33 1 Читать на русском
Манчестер Юнайтед та Тоттенхем націлились на таланта ПСВ Бергвейна
Стевен Бергвейн / соцмережі

Півзахисник ПСВ Стевен Бергвейн може переїхати в Англію до Манчестер Юнайтед або Тоттенхема.

Манчестер Юнайтед та Тоттенхем націлились на форварда ПСВ Стевена Бергвейна, повідомляє The Sun.

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21-річний голандець демонструє вражаючу гру в Ейндховені і є одним з лідерів команди.

У сезоні 2017/18 дебютував у Лізі чемпіонів, але ПСВ посів останню 4 сходинку в групі з Барселоною, Тоттенхемом та Інтером.

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