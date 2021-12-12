Ще два клуби АПЛ слідом за Тоттенхемом постраждали від COVID-19.

Щоправда, поки і Манчестер Юнайтед, і Астон Вілла не вдалися до настільки жорстких карантинних заходів, як Тоттенхем. Нагадаємо, лондонці не зіграли в Лізі конференцій з Ренном та перенесли матч АПЛ проти Брайтона.

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За інформацією The Athletic, манкуніанці скасували загальне тренування і провели індивідуальні заняття, оскільки кілька гравців та членів персоналу здали позитивні тести на коронавірус. Зазначається, що перед грою з Норвічем хворих у команді не було.

Водночас Астон Вілла сьогодні не тренувалася взагалі. Заразився один гравець та кілька працівників. Очікується, що завтра тренування відновляться, а проведенню чергового туру АПЛ поки нічого не загрожує.

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