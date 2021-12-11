Звітний поєдинок мав відбутися 9 грудня, але Тоттенхем відмовився грати через спалах коронавірусу в команді. УЄФА намагався організувати матч у нову дату, але клубам не вдалося досягти консенсусу.

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"Згідно з Додатком J до регламенту Ліги Конференцій, УЄФА у співпраці з двома клубами спробував знайти життєздатне рішення, щоб перенести матч та гарантувати належне завершення групового етапу. На жаль, попри всі зусилля, не вдалося знайти рішення, яке могло б працювати для обох клубів. Відповідно, матч більше не може бути зіграний, і питання буде передано до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА для ухвалення рішення", – цитує заяву УЄФА Evening Standard.

Тоттенхему буде складно довести, що команда жодним чином не могла провести матч, адже серед гравців захворіло лише восьмеро. "Шпорам" загрожує технічна поразка, що означатиме виліт із єврокубків. Наразі лондонці треті у своїй групі.

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