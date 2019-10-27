Манчестер Юнайтед став першим клубом, який забив 2000 голів у АПЛ

Гол у матчі проти Норвіча став особливим для історії Манчестер Юнайтед і всієї англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Юнайтед став першим клубом в АПЛ, якому підкорилася позначка у 2000 голів, інформує Sky Sports.

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Історичний м'яч в активі хавбека Скотта Мактоміная, який відкрив рахунок у матчі 10 туру проти Норвіча. Символічно, що молодий шотландець є вихованцем академії "червоних дияволів". Згодом Манчестер Юнайтед відкрив і третю тисячу своїх голів – "канарок" засмутив Маркус Рашфорд.

До слова, 1000-м голом манкуніанців у АПЛ відзначився Кріштіану Роналду – зірковий португалець зробив це у жовтні 2005 року.

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