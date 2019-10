Манчестер Юнайтед став першим клубом, який забив 2000 голів у АПЛ

️ @ManUtd are the 1st team to score 2000 PL goals

Milestone scorers:

1 Mark Hughes, Aug 1992

500 Andy Cole, Feb 1999

1000 Cristiano Ronaldo, Oct 2005

1500 Dimitar Berbatov, Dec 2011

2000 Scott McTominay, Oct 2019 pic.twitter.com/O0vl2Mt1iI