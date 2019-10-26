Ярмоленко асистом не допоміг Вест Хему перемогти Шеффілд Юнайтед

Вест Хем розійшовся миром з Шеффілд Юнайтед в матчі 10-го туру АПЛ. Андрій Ярмоленко відіграв весь поєдинок. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Вест Хем – Шеффілд Юнайтед стартував о 17:00 за київським часом. Після 9-ти турів чемпіонату суперники набрали по 12 очок. Команда Ярмоленка не може виграти 3 поєдинки чемпіонату поспіль, а останні два матчі програла. Натомість новачок АПЛ в минулому турі здолав Арсенал, а також має найкращий захист чемпіонату – лише 7 пропущених голів, стільки ж у Ліверпуля.

Андрій Ярмоленко, в активі якого 3 голи в АПЛ 2019/20, розпочав гру з перших хвилин на звичній для себе позиції правого вінгера. Господарі одразу після стартового свистка арбітра пішли вперед і заробили право на кутовий. Втім, подача з кута поля ударом по воротах Шеффілд Юнайтед не завершилася. Хороший момент міг виникнути у Ярмоленка, але українець трохи не дістав м'яч після прострілу з флангу. Вест Хем влаштував справжню облогу воріт Діна Хендерсона за допомогою серії стандартів, але витиснути з цього бодай напівмомент "молоти" не зуміли.

"Клинки" відповіли прострілом Макголдріка з правого флангу, на який ніхто з партнерів не відгукнувся. Ярмоленко увійшов у штрафний майданчик, але не зумів розхитати захисника гостей – кутовий. Стандарт знову не приніс Вест Хему жодних дивідендів. А от удар Феліпе Андерсона в наступній атаці вийшов дуже хорошим. Бразилець змістився з лівого флангу в центр і вистрілив метрів з 30-ти – над дев'яткою!

Шеффілд заробив свій перший кутовий лише на 29-й хвилині, але одразу створив гольовий момент – Макголдрік п'ятою підправляв м'яч у ворота метрів з 5-ти, але Роберто врятував Вест Хем! Добити не дали захисники, які вибили м'яч подалі. Наступний стандарт гостей знову завершився ударом Макголдріка, але цього разу не так небезпечно.

Активізувалися гості, які провели ще декілька атак. В першому випадку удар Ландстрема був неточним, а постріл Стівенса заблокували захисники. Навіть ближчими були до голу гості наприкінці тайму, але забили все ж господарі. Ярмоленко підхопив м'яч перед штрафним суперника та в дотик покотив на Снодграса. Той блискуче розібрався в епізоді, спрямувавши м'яч у ближній кут. 1:0 – асист Ярмоленка допоміг Вест Хему виграти перший тайм.

В дебюті другої половини гри українець отримав по ногах від Стівенса, проте продовжив гру без медичної допомоги. Вест Хем розігнав контратаку, яка завершилася ударом Ярмоленка з лінії штрафного після скидки Аллє – захисник заблокував. Гості відповіли теж дуже небезпечно – Белдок пробив метрів з 5-ти, але Крессвелл та Роберто врятували команду та зберегли свої ворота. Ярмоленко впав у штрафному майданчику в боротьбі із захисником, але арбітр не відреагував на епізод, призначивши удар від воріт.

На 57-й хвилині Ярмоленко міг записати у свій актив другий асист. Андерсон перехопив м'яч на чужій половині поля та перевів на Андрія. Українець міг бити сам, але віддав тонкий пас на того ж Андерсона, який не зміг переграти голкіпера. Шеффілд міг зрівнювати рахунок, але Болбек змарнував вбивчий момент, пробивши повз ворота після пасу Макголдріка.

На 69-й хвилині Шеффілд все ж забив у відповідь. Муссе з льоту класно впіймав м'яч після невдалого виносу Нобла та вразив дальній кут воріт Роберто. Іспанець був безсилим.

Ярмоленко побачив підключення Кресселла та божественно віддав тому на хід. Захисник опинився на ударній позиції у штрафному, але програв дуель Хендерсону. Дальній удар Райса в наступній атаці парирував голкіпер, а Ярмоленко на останніх секундах поєдинку пробив невлучно.

Вест Хем намагався вирвати перемогу, але матч все ж завершився мировою. Обидві команди набрали по 13 очок та продовжують перебувати в середині таблиці.