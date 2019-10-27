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Ньюкасл розписав нічию з Вулверхемптоном: 10-й тур АПЛ, матчі неділі

17:56 26 Читать на русском
Ньюкасл розписав нічию з Вулверхемптоном: 10-й тур АПЛ, матчі неділі
Ньюкасл – Вулверхемптон – 1:1 / офіційний сайт АПЛ

Ньюкасл у поєдинку 10-го туру у меншості втримав нічию з "вовками" (1:1). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 10-й тур

Ньюкасл – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Ласселс, 37 – Джонні, 73

Вилучення: Ш. Лонгстафф, 83 (Ньюкасл)

Арсенал – Крістал Пелас – початок матчу о 18:30

Ліверпуль – Тоттенхем – початок матчу о 18:30

Норвіч – Манчестер Юнайтед – початок матчу о 18:30

У недільному матчі 10-го туру АПЛ Ньюкасл приймав Вулверхемптон. "Сороки" виглядали дещо агресивніше, міг забивати Альмірон, але його удару забракло зовсім трохи влучності – поруч зі стійкою. А на 37-й господарі таки відкрили рахунок – Ласселс головою замкнув подачу Федеріко Фернандеса з правого флангу. По перерві Діогу Жота міг зрівнювати, але його удару головою трохи забракло влучності. Він же був і найактивнішим протягом усього тайму, але забити вдалось його партнеру – Джоні вдало зіграв на добиванні після подачі з флангу. На 83-й господарі залишились у меншості, але "вовки" цим скористатись не встигли – 1:1.

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