Хавбек Атлетіко Сауль Ньїгес може перевірити свої сили в АПЛ.

Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання Сауля Ньїгеса, повідомляє Daily Mail.

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Манкуніанці розраховують витратити на трансфер 26-річного іспанця близько 50 млн євро. Півзахисник Атлетіко розглядається потенційною заміною для Поля Погба, майбутнє якого у Манчестер залишається під питанням. Варто відзначити, що Барселона також зацікавлена у послугах Ньїгеса.

У минулому сезоні Ла Ліги Сауль провів 33 матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.

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