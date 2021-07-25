Манчестер Юнайтед спробує перехопити Сауля у Барселони
19:43 - Читать на русском
Хавбек Атлетіко Сауль Ньїгес може перевірити свої сили в АПЛ.
Манчестер Юнайтед розглядає можливість підписання Сауля Ньїгеса, повідомляє Daily Mail.
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Манкуніанці розраховують витратити на трансфер 26-річного іспанця близько 50 млн євро. Півзахисник Атлетіко розглядається потенційною заміною для Поля Погба, майбутнє якого у Манчестер залишається під питанням. Варто відзначити, що Барселона також зацікавлена у послугах Ньїгеса.
У минулому сезоні Ла Ліги Сауль провів 33 матчі, в яких відзначився двома голами та асистом.
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