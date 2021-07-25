Хавбек Атлетико Сауль Ньигес может проверить свои силы в АПЛ.

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания Сауля Ньигеса, сообщает Daily Mail.

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Манкунианцы рассчитывают потратить на трансфер 26-летнего испанца около 50 млн евро. Полузащитник Атлетико рассматривается потенциальной заменой для Поля Погба, будущее которого в Манчестер остается под вопросом. Стоит отметить, что Барселона также заинтересована в услугах Ньигеса.

В прошлом сезоне Ла Лиги Сауль провел 33 матча, в которых отметился двумя голами и ассистом.

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