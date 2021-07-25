Манчестер Юнайтед попытается перехватить Сауля у Барселоны
19:44 - Читати українською
Хавбек Атлетико Сауль Ньигес может проверить свои силы в АПЛ.
Манчестер Юнайтед рассматривает возможность подписания Сауля Ньигеса, сообщает Daily Mail.
Сауль в Барселону: Симеоне готов отпустить лидера Атлетико
Манкунианцы рассчитывают потратить на трансфер 26-летнего испанца около 50 млн евро. Полузащитник Атлетико рассматривается потенциальной заменой для Поля Погба, будущее которого в Манчестер остается под вопросом. Стоит отметить, что Барселона также заинтересована в услугах Ньигеса.
В прошлом сезоне Ла Лиги Сауль провел 33 матча, в которых отметился двумя голами и ассистом.
Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter