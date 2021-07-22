"Я спілкувався з ним, неможливо просто відмахнутися від чуток і розмов. Якщо він залишається, то повинен працювати, як і завжди, а якщо йде, то двері відчинені – в хорошому сенсі. Ми провели разом 8 років, і думаю, що я як тренер робив для нього все, а він робив все для нас як гравець.

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Якщо він залишиться, то йому доведеться без всяких знижок конкурувати з іншими півзахисниками. Якщо він все ж піде – ми міцно його обіймемо і побажаємо успіхів, як це було з усіма хлопцями, які присвятили життя клубу і залишилися з нами в дружніх відносинах. Куди б він не пішов – в Барселону, чи куди-небудь ще", – цитує Сімеоне AS.

За чутками, Барса зацікавлена у трансфері 26-річного іспанця, але перемовини каталонців і "матрацників" поки не дають результатів.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує