Манчестер Юнайтед стежить за тренером лісабонського Спортінга
Головний тренер лісабонського Спортінга Рубен Аморім в майбутньому може отримати спокусливу пропозицію.
Боси Манчестер Юнайтед цікавляться роботою наставника Спортінга Рубена Аморіма та уважно стежать за його успіхами, повідомляє The Sun.
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Наразі 36-річний португальський фахівець не є кандидатом на посаду керманича манкуніанців, адже у таборі "червоних дияволів" очікують на приїзд Ральфа Рангніка, який повинен очолити команду до кінця сезону. Проте, у перспективі є шанси побачити і Аморіма в Манчестері.
З молодим тренером лісабонці здобули перше за 19 років чемпіонство, а в Лізі чемпіонів достроково вийшли в 1/8 фіналу, залишивши позаду Борусію Дортмунд.
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