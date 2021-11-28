Боси Манчестер Юнайтед цікавляться роботою наставника Спортінга Рубена Аморіма та уважно стежать за його успіхами, повідомляє The Sun.

Манчестер Юнайтед доведеться продавати гравців перед зимовими трансферами – 2 потенційні жертви Рангніка вже відомі

Наразі 36-річний португальський фахівець не є кандидатом на посаду керманича манкуніанців, адже у таборі "червоних дияволів" очікують на приїзд Ральфа Рангніка, який повинен очолити команду до кінця сезону. Проте, у перспективі є шанси побачити і Аморіма в Манчестері.

З молодим тренером лісабонці здобули перше за 19 років чемпіонство, а в Лізі чемпіонів достроково вийшли в 1/8 фіналу, залишивши позаду Борусію Дортмунд.

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