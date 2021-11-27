Для поповнення трансферного бюджету на січень "червоним дияволам" спочатку потрібно продати деякі свої активи, повідомляє The Telegraph.

Рангнік визначився із першим трансфером у Манчестер Юнайтед

Йдеться про гравців, які мають непогану ринкову ціну, але не можуть похизуватися місцем у основі. Голкіпер Дін Хендерсон (22 млн євро за Transfermarkt) міцно сидить за спиною Давіда Де Хеа, проте досі користується чималим попитом серед клубів АПЛ. Півзахисник Донні ван де Беек (25 млн) також переживає важкі часи на Олд Траффорд і готовий шукати нове місце роботи. Влітку розвантажиться і зарплатна відомість, адже вільними агентами повинні піти Джессі Лінгард та Поль Погба.

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Очікується, що до кінця сезону Манчестер Юнайтед очолить Ральф Рангнік. Німець розраховує на підсилення для покращення результатів в АПЛ і гідної боротьби в плей-офф ЛЧ, який вже гарантований.

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