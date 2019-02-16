Манчестер Юнайтед шукає захисника – серед цілей три представники Серії А

Манчестер Юнайтед влітку планує придбати центрального захисника і вже визначився із пріоритетним кандидатом.

Головна мета манкуніанців – захисник Інтера Мілан Шкріняр. Також "червоні дияволи" слідкують за Каліду Кулібалі з Наполі і Йоахімом Андерсеном із Сампдорії, повідомляє The Independent.

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Зазначається, що серйозну боротьбу за данця веде Тоттенхем, з яким представники Андерсена давно перебувають в контакті. Щодо Кулібалі буде дуже складно домовитися з Наполі, тому Манчестер Юнайтед вирішив зосередитися на кандидатурі Шкріняра.

Представники словака обговорюють новий контракт з міланцами, але вже знають про інтерес англійського клубу.

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В нинішньому сезоні Шкріняр провів за Інтер 21 матч в Серії А, не відзначившись результативними діями.