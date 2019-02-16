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Манчестер Юнайтед ищет защитника – среди целей три представителя Серии А

20:38 32 Читати українською
Манчестер Юнайтед ищет защитника – среди целей три представителя Серии А
Милан Шкриняр / фото из соцсетей

Манчестер Юнайтед летом планирует приобрести центрального защитника и уже определился с приоритетным кандидатом.

Главная цель манкунианцев – защитник Интера Милан Шкриняр. Также "красные дьяволы" следят за Калиду Кулибали из Наполи и Йоахимом Андерсеном изс Сампдории, сообщает The Independent.

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Отмечается, что серьезную борьбу за датчанина ведет Тоттенхэм, с которым представители Андерсена давно находятся в контакте. По Кулибали будет очень сложно договориться с Наполи, потому Манчестер Юнайтед решил сосредоточиться на кандидатуре Шкриняра.

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В нынешнем сезоне Шкриняр провел за Интер 21 матч в Серии А, не отметившись результативными действиями.

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