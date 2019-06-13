Манчестер Юнайтед просить захмарні гроші за Погба

Англійський гранд відпустить свою головну зірку Поля Погба лише за серйозну суму.

Манчестер Юнайтед готовий вести переговори щодо Погба, якщо потенційний покупець запропонує 150 мільйонів фунтів стерлінгів, інформує Mirror.

Зідан переконав босів Реала придбати Погба замість Еріксена, – Marca

Головним претендентом на чемпіона світу вважається мадридський Реал, але іспанці наразі не готові заплатити більше 130 млн. "Вершкові" вже витратили більше 300 мільйонів у це трансферне вікно, тому не поспішають позбуватися залишку свого бюджету на літо.

Реал вже побив власний рекорд витрат за одне трансферне вікно – попереду ще два з половиною місяця літа

Статистика Погба в АПЛ – 13 голів і 10 асистів в 35-ти матчах сезону, що завершився.