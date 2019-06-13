Манчестер Юнайтед просить захмарні гроші за Погба

Євро-2020 — 18:43 26877
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УЄФА відкрив справу проти України за мотивами розгрому сербів
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Ціна Ісмаїлі відлякує, втрата Джеко, 13 потенційних новачків – як Фонсека оновить Рому в перше трансферне вікноІталія — 17:27 4014
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Тлумак може очолити Карпати після скандального плей-офф, Шевчук піде у ВолиньУкраїна — 14:32 2323
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Шахтар – Динамо: матч за Суперкубок України відбудеться 28 липня в ОдесіСуперкубок України — 14:06 357
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"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приреченийУкраїна — 13:00 2200