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Манчестер Юнайтед просить захмарні гроші за Погба

20:36 312 Читать на русском
Манчестер Юнайтед просить захмарні гроші за Погба
Поль Погба / Reuters

Англійський гранд відпустить свою головну зірку Поля Погба лише за серйозну суму.

Манчестер Юнайтед готовий вести переговори щодо Погба, якщо потенційний покупець запропонує 150 мільйонів фунтів стерлінгів, інформує Mirror.

Зідан переконав босів Реала придбати Погба замість Еріксена, – Marca

Головним претендентом на чемпіона світу вважається мадридський Реал, але іспанці наразі не готові заплатити більше 130 млн. "Вершкові" вже витратили більше 300 мільйонів у це трансферне вікно, тому не поспішають позбуватися залишку свого бюджету на літо.

Реал вже побив власний рекорд витрат за одне трансферне вікно – попереду ще два з половиною місяця літа

Статистика Погба в АПЛ – 13 голів і 10 асистів в 35-ти матчах сезону, що завершився.

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Теги
Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
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