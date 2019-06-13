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Манчестер Юнайтед просит заоблачные деньги за Погба

20:36 121 Читати українською
Манчестер Юнайтед просит заоблачные деньги за Погба
Поль Погба / Reuters

Английский гранд отпустит свою главную звезду Поля Погба только за серьезную сумму.

Манчестер Юнайтед готов вести переговоры о Погба, если потенциальный покупатель предложит 150 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Mirror.

Зидан убедил боссов Реала приобрести Погба вместо Эриксена, – Marca

Главным претендентом на чемпиона мира считается мадридский Реал, но испанцы пока не готовы заплатить больше 130 млн. "Сливочные" уже потратили более 300 миллионов в это трансферное окно, поэтому не спешат отдавать остаток своего бюджета на лето.

Реал уже побил собственный рекорд расходов за одно трансферное окно – впереди еще два с половиной месяца лета

Статистика Погба в АПЛ – 13 голов и 10 ассистов в 35-ти матчах завершившегося сезона.

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Теги
Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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