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Манчестер Юнайтед продовжив контракт з Мактомінаєм

13:58 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед продовжив контракт з Мактомінаєм
Скотт Мактомінай / Фото ФК МЮ

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактомінай продовжить захищати кольори "червоних дияволів".

Мактомінай залишив свій підпис на новому контаркті з Манчестер Юнайтед, який розрахований до 2025 року з можливістю продовження ще на сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Скотт є вихованцем манкуніанців, у 2017-му його залучили до головної команди, з тих пір 23-річний шотландець провів за МЮ 75 матчів, в яких відзначився 6-ма голами.

Після 30-ти турів АПЛ Юнайтед розташувався на 5-й сходинці, відстаючи від Челсі на 5 очок.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Скотт Скотт Мактомінай
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