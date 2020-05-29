Мактомінай розповів, ким із великих хавбеків надихається

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Скотт Мактомінай зізнався, чия гра надихає його на самовдосконалення.

"Хоч я доволі сильний і добре бігаю, та мені потрібно більше підключатися до атак. Я повинен розривати лінії суперника, як це робить Погба, проникати в карний майданчик і створювати нагоди.

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Нам завжди необхідний баланс – один іде вперед, інший залишається позаду. Для півзахисту це дуже важливо. Є кілька приголомшливих прикладів box-to-box. Зінедін Зідан, Патрік Вієйра, Рой Кін були неймовірно круті в своїх проривах. Я бачу важливим продовжувати дивитися подібні відеонарізки, змушую хлопців надсилати мені їх для аналізу якомога частіше", – цитує хавбека Goal.

У нинішньому сезоні Скотт Мактомінай провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив 5 м'ячів і оформив 1 асист.

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