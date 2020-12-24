Манчестер Юнайтед планує продовжити чинну угоду з півзахисником ще на рік, повідомляє Daily Mail. У контракті Лінгарда прописана можливість пролонгації.

Лінгард може продовжити кар'єру в Реал Сосьєдаді

Цікаво, що "червоні дияволи" не розраховують на Джессі. Такі дії МЮ робить через те, щоб гравець не пішов з клубу безкоштовно. До слова, контракт 28-річного англійця чинний до літа 2021 року.

У поточному сезоні Джессі Лінгард майже не має ігрової практики – в його активі лише 99 зіграних хвилин у всіх турнірах за Манчестер Юнайтед. Transfermarkt оцінює півзахисника у 10 млн євро.

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