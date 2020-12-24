Манчестер Юнайтед планирует продолжить действующее соглашение с полузащитником еще на год, сообщает Daily Mail. В контракте Лингарда прописана возможность пролонгации.

Лингард может продолжить карьеру в Реал Сосьедаде

Интересно, что "красные дьяволы" не рассчитывают на Джесси. Такие действия МЮ делает ради того, чтобы игрок не ушел из клуба бесплатно. К слову, контракт 28-летнего англичанина рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне Джесси Лингард почти не имеет игровой практики – в его активе лишь 99 сыгранных минут во всех турнирах за Манчестер Юнайтед. Transfermarkt оценивает полузащитника в 10 млн евро.

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