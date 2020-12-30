Манчестер Юнайтед призначив титулованого тренера воротарів для роботи з Де Хеа

Тренерський штаб Уле Гуннара Сульшера в МЮ оновився.

Керівництво "червоних дияволів" домовилось з Бернлі щодо переходу тренера воротарів Крейга Моусона, повідомляє офіційний сайт клубу.

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40-річний фахівець буде персонально працювати з іспанським голкіпером Давідом Де Хеа, який у нинішньому сезоні АПЛ провів 20 матчів та пропустив 23 м'ячі.

Варто відзначити, У 2015-му Моусон став найкращим тренером воротарів року за версією Футбольної асоціації Англії.

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