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Манчестер Юнайтед призначив титулованого тренера воротарів для роботи з Де Хеа

20:22 628 Читать на русском
Манчестер Юнайтед призначив титулованого тренера воротарів для роботи з Де Хеа
Давід Де Хеа / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Тренерський штаб Уле Гуннара Сульшера в МЮ оновився.

Керівництво "червоних дияволів" домовилось з Бернлі щодо переходу тренера воротарів Крейга Моусона, повідомляє офіційний сайт клубу.

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40-річний фахівець буде персонально працювати з іспанським голкіпером Давідом Де Хеа, який у нинішньому сезоні АПЛ провів 20 матчів та пропустив 23 м'ячі.

Варто відзначити, У 2015-му Моусон став найкращим тренером воротарів року за версією Футбольної асоціації Англії.

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Англія Давід Де Хеа Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Бернлі Бернлі Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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