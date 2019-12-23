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Де Хеа зганьбився у матчі з Уотфордом – жахливий ляп воротаря МЮ

13:04 663 Читать на русском
Де Хеа зганьбився у матчі з Уотфордом – жахливий ляп воротаря МЮ
Ляп Де Хеа у грі з Уотфордом / ВВС

Іспанський воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа припустився грубої помилки у матчі 18 туру АПЛ проти Уотфорда.

50’ Ісмаїла Сарр
54’ Трой Діні
 
50’ Ісмаїла Сарр
54’ Трой Діні

На 50-й хвилині матчу сенегальський півзахисник Уотфорда Ісмаїла Сарр невдало пробив по воротах "червоних дияволів". М'яч летів прямо в руки Де Хеа, але іспанський воротар не зміг його зафіксувати, пропустивши курйозний гол. Вже через 4 хвилини Уотфорд забив вдруге – Діні реалізував пенальті і встановив остаточний рахунок в матчі.

Сенсаційна поразка "червоних дияволів" у відеоогляді матчу Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 2:0

Відзначимо, що після 18 турів МЮ посідає 8 місце в турнірній таблиці АПЛ. Команда відстає від зони Ліги чемпіонів на 7 очок.

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Теги
Давід Де Хеа Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Відеоновини Уотфорд - Манчестер Юнайтед
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