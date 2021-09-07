"Червоні дияволи" розбили гарантовані 15 млн євро на 5 років, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Манчестер Юнайтед продав колосальну кількість футболок після трансферу Роналду

Ювентус щороку буде отримувати по 3 млн євро, які здаються "крихтами" за гравця масштабу Роналду. Щоправда, в угоді прописані бонуси на суму 8 млн євро. Виконати умови для 5 млн доволі просто, а от для решти 3 млн новачку Манчестер Юнайтед доведеться постаратися.

Нагадаємо, контракт Роналду з манкуніанцями розрахований на 2 роки з можливістю продовження ще на один. За неофіційними даними, зарплатня 36-річної зірки складатиме 480 тисяч фунтів на тиждень.

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