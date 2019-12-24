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Манчестер Юнайтед позбудеться двох гравців вже взимку

12:26 973 Читать на русском
Манчестер Юнайтед позбудеться двох гравців вже взимку
Маркос Рохо та Джессі Лінгард / Фото МЮ

Керівництво МЮ має намір провести кадрову чистку.

В таборі Манчестер Юнайтед хочуть попрощатися із захисником Маркосом Рохо та хавбеком Неманьєю Матічем, повідомляє Daily Star.

Лінгард не може відзначитись результативними діями в матчах АПЛ близько року

Обидва гравці не входять у плани наставника "червоних дияволів" Уле Гуннара Сульшера та рідко отримують ігрову пратику. Боси Юнайтед хочуть продати гравців уже взимку.

Після 18-ти турів чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед перебуває на 8-й сходинці, маючи в активі 25 очок.

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