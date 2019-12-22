Лінгард не може відзначитись результативними діями в матчах АПЛ близько року

Півзахисник Манчестер Юнайтед Джессі Лінгард ніяк не може перервати свою серію без результативних дій у матчах АПЛ.

Джессі Лінгард не може записати до свого активу гол або асист в рамках АПЛ впродовж 25 годин ігрового часу, повідомляє Opta.

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Зазначається, що останній раз, коли Лінгард відзначався результативною дією був аж 26 грудня 2018 року – тоді Джессі асистував у матчі проти Халл Сіті.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед ганебно поступився останньому Уотфорду (0:2) та залишився на восьмій позиції в АПЛ.

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