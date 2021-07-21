Півзахисник МЮ Поль Погба поки не впевнений, де розпочне наступний сезон.

Гравці Манчестер Юнайтед з оточення Погба вважають, що клубу варто продати Поля, повідомляє Manchester Evening News.

ПСЖ готовий придбати Погба цього літа – трансферній бомбі заважає один фактор

На думку товаришів французького хавбека, це пішло б на користь і самому Полю, і "червоним дияволам". Джерело також заперечує чутки про перемовини ПСЖ з Юнайтед щодо півзахисника.

Сам Погба не приховує свого бажання приєднатись до мадридського Реала. Чинний контракт Поля з МЮ розрахований до літа 2022-го.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря