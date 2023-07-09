Главный тренер манкунианцев Эрик Тен Хаг в прошлом сезоне предпочитал Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана в центре обороны. Капитан Харри Магуайр получал место в стартовом составе, только если кто-то из основных защитников был травмирован.

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Эрик Тен Хаг в кампании 2023/24 не рассчитывает на Магуайра и игрок мог бы покинуть команду. К этому подталкивают действия тренера, решившего забрать у защитника капитанскую повязку. Согласно информации Mirror, новым капитаном Манчестер Юнайтед станет Бруну Фернандеш.

Напомним, что Магуайр присоединился к манкунианцам в 2019 году. С этого времени защитник отыграл в 175 матчах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач.

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