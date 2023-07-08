"Черовоні дияволи" офіційно підтвердили завершення співпраці, а 32-річний іспанець написав прощального листа у соцмережах.

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"Я просто хотів надіслати це прощальне повідомлення всім уболівальникам Манчестер Юнайтед. Я хотів би висловити свою непохитну вдячність за любов протягом останніх 12 років.

Ми багато чого досягли з тих пір, як мій дорогий сер Алекс Фергюсон привів мене в цей клуб. Я відчував неймовірну гордість щоразу, коли одягав цю футболку, виводив команду, представляв цю інституцію, найбільший клуб у світі – це честь, яка випала лише кільком щасливим футболістам.

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Це був незабутній і успішний період з тих пір, як я приїхав сюди. Я не думав, що залишивши Мадрид у юності, ми досягнемо того, що зробили разом. Зараз саме час прийняти новий виклик, знову спробувати себе в новому оточенні. Манчестер завжди буде в моєму серці, Манчестер сформував мене і ніколи мене не покине. Ми все це бачили", – написав Де Хеа.

Нагадаємо, 12 років тому МЮ заплатив за вихованця Атлетіко 25 млн євро. За цей період іспанець виграв 8 трофеїв та побив клубний рекорд за кількістю "сухих" матчів (190 з 545). Минулого сезону Де Хеа не пропускав у 17 турах АПЛ й завоював "Золоту рукавичку". Саме Давід був єдиним гравцем нинішнього складу, який мав досвід перемоги в чемпіонаті (прощальний сезон Фергюсона – 2012/13).

I just wanted to send this farewell message to all Manchester United supporters.



I would like to express my unwavering gratitude and appreciation for the love from the last 12 years. We’ve achieved a lot since my dear Sir Alex Ferguson brought me to this club. I took incredible… pic.twitter.com/6R7ezOEf1E — David de Gea (@D_DeGea) July 8, 2023

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