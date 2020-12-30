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Сосіос Барселони визначили найбажанішого форварда для команди, зганьбивши Неймара

10:01 841 Читать на русском
Сосіос Барселони визначили найбажанішого форварда для команди, зганьбивши Неймара
Кіліан Мбаппе / Getty images

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе очолив рейтинг найзатребуваніших граців для каталонської Барселони.

Нападник французького ПСЖ став найбажанішим гравцем, якого вболівальники Барселони хотіли б бачити найближчим часом у складі каталонського клубу, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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За талановитого 21-річного форварда проголосувало 48,66% фанатів, в той час як представник другої сходинки – нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес – набрав лише 15,66% голосів. Четвертим у так званому "рейтингу" став гравець лондонського Тоттенхема Харрі Кейн (8,33%). Цікаво, що ще один представник ПСЖ, бразилець Неймар, який свого часу вже захищав кольори "синьо-гранатових", опинився лише на п’ятому місці (7,33%). 12,66% уболівальників так і не змогли визначитись з пріоритетним для себе варіантом.

Нагадаємо, цього року Мбаппе забив 42 голи у матчах за клуб та збірну. У складі ПСЖ він став переможцем французької Ліги 1, вийшов з національною командою до групової стадії Євро-2020 і був визнаний гравцем року у Франції.

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