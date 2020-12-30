Сосіос Барселони визначили найбажанішого форварда для команди, зганьбивши Неймара

Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе очолив рейтинг найзатребуваніших граців для каталонської Барселони.

Нападник французького ПСЖ став найбажанішим гравцем, якого вболівальники Барселони хотіли б бачити найближчим часом у складі каталонського клубу, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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За талановитого 21-річного форварда проголосувало 48,66% фанатів, в той час як представник другої сходинки – нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес – набрав лише 15,66% голосів. Четвертим у так званому "рейтингу" став гравець лондонського Тоттенхема Харрі Кейн (8,33%). Цікаво, що ще один представник ПСЖ, бразилець Неймар, який свого часу вже захищав кольори "синьо-гранатових", опинився лише на п’ятому місці (7,33%). 12,66% уболівальників так і не змогли визначитись з пріоритетним для себе варіантом.

Нагадаємо, цього року Мбаппе забив 42 голи у матчах за клуб та збірну. У складі ПСЖ він став переможцем французької Ліги 1, вийшов з національною командою до групової стадії Євро-2020 і був визнаний гравцем року у Франції.

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