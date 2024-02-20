Нынешний сезон англичанин проводит в Хетафе, за который выступает на правах аренды. Туда Гринвуд перебрался после скандала относительно сексуального насилия. Манчестер Юнайтед не рискнул возвращать в состав игрока с такой репутацией.

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Выступления в Ла Лиге продемонстрировали, что форвард не потерял свое мастерство. Теперь в его приглашении заинтересованы местные гранды. Манчестер Юнайтед будет не против продать 22-летнего футболиста и уже установил для потенциальных покупателей ценник на уровне 34 миллионов фунтов, сообщает Goal.

К слову, в нынешнем сезоне Мейсон Гринвуд сыграл в составе Хетафе 24 матчей во всех турнирах, в которых успел забить 7 голов и отдать 5 результативных передач.