Манчестер Юнайтед оголосив про перший літній трансфер
5 липня 16:37 - Читать на русском
Захисник Тайрелл Маласія офіційно завершив свій перехід до Манчестер Юнайтед.
Лівий оборонець Фейєнорда Тайрелл Маласія відтепер захищатиме кольори Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Угода розрахована на 4 роки з опцією продовження ще на рік. За інформацією Transfermarkt, трансфер обійшовся "червоним дияволам" у 15 млн євро.
Відзначимо, що 22-річний захисник зіграв у 50 матчах за Фейєнорд у минулому сезоні, у яких забив 1 гол та віддав 5 асистів.
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