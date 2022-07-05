Лівий оборонець Фейєнорда Тайрелл Маласія відтепер захищатиме кольори Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Угода розрахована на 4 роки з опцією продовження ще на рік. За інформацією Transfermarkt, трансфер обійшовся "червоним дияволам" у 15 млн євро.

Відзначимо, що 22-річний захисник зіграв у 50 матчах за Фейєнорд у минулому сезоні, у яких забив 1 гол та віддав 5 асистів.

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