Левый защитник Фейенорда Тайрел Маласия отныне будет защищать цвета Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.

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Договор рассчитан на 4 года с опцией продления еще на год. По информации Transfermarkt, трансфер обошелся "красным дьяволам" в 15 млн евро.

Отметим, что 22-летний защитник сыграл в 50 матчах за Фейеноорд в прошлом сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистам.

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