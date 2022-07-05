Манчестер Юнайтед объявил о первом летнем трансфере
5 июля 16:37 - Читати українською
Защитник Тайрелл Маласия официально завершил свой переход в Манчестер Юнайтед.
Левый защитник Фейенорда Тайрел Маласия отныне будет защищать цвета Манчестер Юнайтед, сообщает официальный сайт клуба.
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Договор рассчитан на 4 года с опцией продления еще на год. По информации Transfermarkt, трансфер обошелся "красным дьяволам" в 15 млн евро.
Отметим, что 22-летний защитник сыграл в 50 матчах за Фейеноорд в прошлом сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистам.
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