Накануне появилась информация о возможном уходе 37-летнего нападающего из МЮ. Манкунианцы якобы устали от поведения Криштиану (последней каплей стал матч против Брайтона) и рассматривали возможность расторжения контракта с ним, если нападающий не изменит своего отношения.

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"Никаких изменений в позиции клуба нет. Криштиану Роналду не продается", – цитирует Sky Sports ответ пресс-секретаря Манчестер Юнайтед.

Соответственно, МЮ по-прежнему не планирует досрочно прощаться с португальцем, контракт с которым действует до 30 июня 2023 года. Попытки ветерана перейти в клуб, который играет в Лиге чемпионов, после этого заявления рискуют потерпеть крах.

Напомним, команда Эрика Тен Хага провалила старт сезона 2022/23. В двух стартовых турах АПЛ Ман Юнайтед проиграл Брайтону (1:2) и Брентфорду (0:4), опустившись на последнее место турнирной таблицы.

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