Манчестер Юнайтед обирає між форвардами Ювентуса та Барселони

В таборі манкуніанців готують значне підсилення атакувальної лінії на зимове трансферне вікно.

Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер та виконавчий директор клубу Ед Вудворд провели зустріч після фіаско "червоних дияволів" у матчі 6-го туру АПЛ проти Вест Хема (2:0).

Спортивний директор Ювентуса озвучив нові подробиці трансферу Манджукіча

На зустрічі норвезький фахівець наполягав на підсиленні лінії атаки і запропонував кандидатури форварда Барселони Усмана Дембеле та нападника Ювентуса Маріо Манджукіча, повідомляє The Independent.

Після 6-ти турів чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед перебуває на 8-й сходинці турнірної таблиці. Варто відзначити, що підопічні Сульшера відзначились лише 8-ма голами.

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