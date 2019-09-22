Спортивний директор Ювентуса озвучив нові подробиці трансферу Манджукіча

Спортивний директор туринського клубу Фабіо Паратічі розповів про ситуацію з нападником команди Маріо Манджукічем, який близький до переходу у катарський клуб Аль-Райан.

"Поки-що перехід Маріо трохи затягується. У нас є час до 30 вересня, коли в Катарі закривається вікно. Подивимось що буде далі", – наводить слова Паратічі Football Italia.

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За інформацією джерела, близькосхідний клуб не готовий платити 10 млн євро за 33-річного хорвата і продовжує торгуватись. Раніше повідомлялося, що Манджукіч вже погодив з Аль-Райаном 2-річний контракт із зарплатою 7,5 млн євро на рік.

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Інтерес до Манджукіча також проявляли такі клуби, як: Манчестер Юнайтед, Парі Сен-Жермен, Баварія і Лос-Анджелес. Маріо вже відмовився від переїзду в MLS, а у разі зриву трансферу в катарський клуб, швидше за все, розгляне перехід в англійську Прем'єр-лігу.

Нагадаємо, Манджукіч захищає кольори Ювентуса з 2015 року. У нинішньому сезоні нападник не провів жодного матчу в італійській Серії А.

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