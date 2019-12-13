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Манчестер Юнайтед намагатиметься придбати Санчо вже взимку

10:28 209 Читать на русском
Манчестер Юнайтед намагатиметься придбати Санчо вже взимку
Джейдон Санчо / Фото ФК Борусія Д

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо має шанс покинути Бундеслігу вже за місяць.

В таборі Манчестер Юнайтед переконані, що їм вдасться домовитись з Борусією Д щодо переходу Джейдона Санчо вже взимку, повідомляє Mirror.

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За інформацією ЗМІ, на вінгера також полюють ПСЖ, Барселона та Реал. У німецькому клубі свого 19-річного таланта оцінюють у близько 100 млн євро.

Нагадаємо, Джейдон приєднався до Борусії Д, перейшовши з Манчестер Сіті у 2017-му. В поточному сезоні Бундесліги Санчо провів 12 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та 7-ма асистами.

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