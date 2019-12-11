Зірка Барселони на вершині, Арсенал – у топі та норвезький невдаха: 10 наймолодших бомбардирів Ліги чемпіонів

Ансу Фаті дебютним голом в ЛЧ змусив порину в тишу легендарний Сан-Сіро. "Футбол 24" пригадує десятку наймолодших бомбардирів Ліги чемпіонів.

Вундеркінд Барселони Ансу Фаті у матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера з'явився на полі лише на 86-й хвилині. Не встигла стрілка годинника здійснити повний оберт, як юний нападник поховав усі сподівання команди Антоніо Конте на плей-офф. Своєю чергою, цей забитий м'яч зробив Фаті наймолодшим автором гола в історії Ліги чемпіонів (до уваги не беруться кваліфікаційні раунди).

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Чудова нагода пригадати першу десятку найбільш юних голеодорів головного єврокубка. Тим паче, серед них чимало тих, хто згодом виріс до статусу гравця топ-рівня. Серед цікавого: найбільше представництво в списку у лондонського Арсенала – три гравці (жоден із них наразі не завершив кар'єру, але й не виступає на Емірейтс), а от найчастіше жертвою "малюків" ставав норвезький Русенборг (тричі). Для Ансу Фаті ж головне не повторити долю ще одного представника Барселони у цьому списку – Бояна Кркіча, якого теж свого часу називали "новим Мессі".

10. Алекс Окслейд-Чемберлен (Арсенал, 18 років і 44 дні)

Арсенал – Олімпіакос – 2:1 (28 вересня 2011 рік). Груповий етап:

9. Карім Бензема (Ліон, 17 років і 352 дні)

Ліон – Русенборг – 2:1 (6 листопада 2005 рік). Груповий етап:

A first #UCL goal for Benzema on this day in 2005!



Who was it against? ? pic.twitter.com/BlpyOHR9QY — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 6, 2019

8. Аарон Ремзі (Арсенал, 17 років і 300 днів)

Фенербахче – Арсенал – 2:5 (21 жовтня 2008 рік). Груповий етап:

7. Брель Емболо (Базель, 17 років і 263 дні)

Базель – Лудогорець – 4:0 (4 листопада 2011 рік). Груповий етап:

6. Мартін Кляйн (Спарта Прага, 17 років і 241 день)

Панатінаікос – Спарта Прага – 2:1 (27 лютого 2002 рік). Другий груповий етап:

5. Боян Кркіч (Барселона, 17 років та 218 днів)

Шальке – Барселона – 0:1 (1 квітня 2008 рік).1/4 фіналу:

4. Сеск Фабрегас (Арсенал, 17 років та 218 днів)

Арсенал – Русенборг – 5:1 (7 грудня 2004 рік). Груповий етап:

3. Матео Ковачіч (Динамо Загреб, 17 років та 216 днів)

Динамо Загреб – Ліон – 1:7 (7 грудня 2011 рік). Груповий етап:

2. Пітер Офорі-Куайє (Олімпіакос, 17 років 195 днів)

Русенборг – Олімпіакос – 5:1 (1 жовтня 1997). Груповий етап:

1. Ансу Фаті (Барселона, 17 років і 40 днів)

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Інтер – Барселона (10 грудня 2019 рік). Груповий етап:

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