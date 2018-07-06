Манчестер Юнайтед налаштований втрутитись у боротьбу за Роналду – Реал вже підняв ціну

Сага з відходом Кріштіану Роналду з Реала триває. Після вже здавалося б неминучого переходу португальця в Ювентус у переговори може вступити і Манчестер Юнайтед.

Нападник Реала Кріштіану Роналду отримав ще один варіант продовження кар'єри. Попередній клуб португальця Манчестер Юнайтед серйозно зацікавлений у поверненні своєї колишньої зірки, повідомляє The Sun.

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Віце-президент МЮ Ед Вудворд налаштований перебити пропозицію Ювентуса. "Червоні дияволи" роздумують над поверненням Роналду, заради чого налаштовані втрутитись у боротьбу за нападника. У Манчестері налаштовані скористатись хорошими зв'язками клубу та Жозе Моурінью із Жорже Мендешем, який представляє інтереси Роналду.

Тим часом президент Реала Флорентіно Перес вже не готовий відпустити Роналду за 100 млн євро, повідомляє Gazzetta dello Sport. Бос мадридців вважає, що "джентльменська" угода щодо можливості відходу Кріштіану за вказану суму була укладена ще на початку року і діяла до 15 червня. Тепер же Реал планує отримати за 33-річного португальця не менше 120-130 млн євро. За інформацією провідного італійського видання, агент Роналду Жорже Мендеш вже розкритикував дане рішення Переса.

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Очевидно, що епопея з відходом Кріштіану з Мадрида триває. Надто вагому роль Кріштіану відіграв у Реалі протягом своєї кар'єри, щоб все завершилось отак просто. Все йде до того, що завершення цієї історії може затягнутись.