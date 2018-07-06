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Манчестер Юнайтед настроен вмешаться в борьбу за Роналду – Реал уже поднял цену

12:30 140 Читати українською
Манчестер Юнайтед настроен вмешаться в борьбу за Роналду – Реал уже поднял цену
Криштиану Роналду / фото ФК Реал Мадрид

Сага с уходом Криштиану Роналду из Реала продолжается. После уже казалось бы неизбежного перехода португальца в Ювентус в переговоры может вступить и Манчестер Юнайтед.

Нападающий Реала Криштиану Роналду получил еще один вариант продолжения карьеры. Предыдущий клуб португальца Манчестер Юнайтед серьезно заинтересован в возвращении своей бывшей звезды, сообщает The Sun.

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Вице-президент МЮ Эд Вудворд настроен перебить предложение Ювентуса. "Красные дьяволы" размышляют над возвращением Роналду, ради чего настроены вмешаться в борьбу за нападающего. В Манчестере настроены воспользоваться хорошими связями клуба и Жозе Моуринью с Жорже Мендешем, представляющего интересы Роналду.

Между тем президент Реала Флорентино Перес уже не готов отпустить Роналду за 100 млн евро, сообщает Gazzetta dello Sport. Босс мадридцев считает, что "джентльменское" соглашение о возможности ухода Криштиану за указанную сумму было заключено еще в начале года и действовало до 15 июня. Теперь же Реал планирует получить за 33-летнего португальца не менее 120-130 млн евро. По информации ведущего итальянского издания, агент Роналду Жорже Мендеш уже раскритиковал данное решение Переса.

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Очевидно, что эпопея с уходом Криштиану из Мадрида продолжается. Слишком важную роль Криштиану сыграл в Реале течение своей карьеры, чтобы все завершилось так просто. Все идет к тому, что завершение этой истории может затянуться.

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