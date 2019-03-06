"У мене є угода з Манчестер Юнайтед", – Сульшер прокоментував можливість повернення у Мольде

Виконувач обов'язків тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер вважає, що його контракт з Мольде недійсний.

"Я не знаю точно, як це працює. Я думаю, що мій контракт Мольде більше не дійсний. До того ж, у мене є тільки угода з МЮ. Я не є зараз тренером Мольде. Хоча я планую туди повернутися" – передає слова Сульшера Sky Sports.

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Нагадаємо, сьогодні голова ради директорів Мольде Ойстейн Неерланд сказав, що клуб підписав з Оле Гуннаром нову угоду терміном на три роки, до кінця сезону-2021.

Раніше повідомлялось, що гравці "червоних дияволів" впевнені, що норвежець стане повноцінним головним тренером манкуніанців.

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