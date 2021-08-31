Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані може змінити клубну прописку після епічного повернення Кріштіану Роналду в Англію.

Барселона зацікавлена у підписанні Кавані – "блаугранас" перебувають на активній стадії переговорів з Манчестер Юнайтед та самим футболістом, повідомляє журналіст Жерар Ромеро у своєму твіттері.

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Видання Esport3 інформує про серйозну перешкоду цьому переходу – висока зарплатня уругвайця. Барселона має катастрофічну фінансову ситуацію, яка може змусити відмовитись від трансферу, якщо Кавані не знизить свої вимоги.

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Відзначимо, що каталонці шукають підсилення атакувальної ланки перед стартом у Лізі чемпіонів через травми Усмана Дембеле та Серхіо Агуеро. Додамо, що Барселона потрапила до групи E, де стане суперником київського Динамо. Також до квартету потрапили Баварія та Бенфіка.

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