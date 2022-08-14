Криштиану Роналду достал всех – в Манчестер Юнайтед очень разочарованы поведением 37-летнего капризного ветерана. После фиаско в матче с Брентфордом (0:4), португалец не пошел вместе с командой к болельщикам, чтобы извиниться за позорную неудачу. Также Роналду не пожал руку главному тренеру Эрику Тен Хагу, а во время игры размахивал руками в адрес голкипера Давида Де Хеа.

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"Красные дьяволы" устали от выходок Криштиану, который уже два месяца безуспешно пытается сменить клуб ради участия в Лиге чемпионов. Если Роналду в ближайшее время не изменит своего отношения, Манчестер Юнайтед может досрочно расторгнуть контракт с ним, сообщает Talk Sport со ссылкой на Sky Sports.

Соглашение нападающего с МЮ рассчитано до 30 июня 2023 года. В двух стартовых турах АПЛ 2022/23 манкунианцы потерпели два поражения с общим счетом 1:6 и занимают последнее место турнирной таблицы.

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