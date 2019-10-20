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Манчестер Юнайтед може бути проданий принцу Саудівської Аравії

14:05 316 Читать на русском
Манчестер Юнайтед може бути проданий принцу Саудівської Аравії
Мохаммед бін Салман / Фото BBC

Власники Манчестер Юнайтед можуть збагатитись на кругленьку суму.

Принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман намагався придбати Манчестер Юнайтед у сім'ї Глейзерів, але зазнав фіаско, повідомляє Mirror.

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Чинних власників "червоних дияволів" не влаштувала сума в 3,5 млрд євро, яку запропонував Салман. Проте принц не має наміру опускати руки і готує для Глейзерів нову пропозицію.

Нагадаємо, американська родина Глейзерів володіє контрольним пакетом акцій МЮ з 2005 року.

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