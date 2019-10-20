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Манчестер Юнайтед может быть продан принцу Саудовской Аравии

14:07 127 Читати українською
Манчестер Юнайтед может быть продан принцу Саудовской Аравии
Мохаммед бин Салман / Фото BBC

Владельцы Манчестер Юнайтед могут обогатиться на кругленькую сумму.

Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман пытался приобрести Манчестер Юнайтед у семьи Глейзеров, но потерпел фиаско, сообщает Mirror.

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Действующих владельцев "красных дьяволов" не устроила сумма в 3,5 млрд евро, которую предложил Салман. Однако принц не намерен опускать руки и готовит для Глейзеров новое предложение.

Напомним, американская семья Глейзеров владеет контрольным пакетом акций МЮ с 2005 года.

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