Манчестер Юнайтед потрібно реалізувати грандіозні плани до закриття трансферного вікна.

"Червоні дияволи" провалили старт нового сезону АПЛ, програвши Брайтону (1:2) та Брентфорду (0:4). Ерік Тен Хаг публічно говорить, що йому потрібні нові гравці. Схоже, клуб вирішив піти назустріч головному тренеру.

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За інформацією The Telegraph, Манчестер Юнайтед прагне підписати 5 новачків. На це у клубу є два тижні, адже 1 вересня трансферне вікно в Англії зачиниться. Тен Хаг визначив пріоритетні позиції, які потребують підсилення. Нідерландцю потрібні правий захисник, два півзахисники, вінгер та центрфорвард.

Зазначається, що у списку трансферного відділу Манчестер Юнайтед перебувають Каземіро (Реал), Тома Меньє (Борусія Д), Сергєй Мілінковіч-Савіч (Лаціо), Крістіан Пулішіч (Челсі), П'єр-Емерік Обамеянг (Барселона), Антоні (Аякс) та Коді Гакпо (ПСВ).

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