Інтер визначився з майбутнім Санчеса – Конте обрав собі трьох форвардів на наступний сезон

Нападнику Інтера Алексісу Санчесу поки зарано пакувати валізи до Манчестера.

Міланський клуб має намір залишити у своєму таборі Алексіса Санчеса, повідомляє Tuttosport.

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Представники Інтера розпочнуть перемовини з Манчестер Юнайтед щодо продовження орендної угоди чилійця ще на сезон. Наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте готується в наступному сезоні виступати з атакувальним тріо – Санчес, Лукаку та Едінсон Кавані. Нагадаємо, останній наразі захищає кольори ПСЖ.

У нинішньому сезоні Серії А Алексіс провів 9 матчів, в яких відзначився голом та двома асистами.

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