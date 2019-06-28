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Барселона домовилася про трансфер Грізманна – каталонці заплатять більше, ніж передбачено клаусулою

15:39 699 Читать на русском
Барселона домовилася про трансфер Грізманна – каталонці заплатять більше, ніж передбачено клаусулою
Антуан Грізманн / Reuters

Форвард мадридського Атлетіко Антуан Грізманн незабаром офіційно стане гравцем Барселони.

Представники "блаугранас" домовилися зі столичним клубом про виплату 126 млн євро частинами за французького нападника. Про це повідомляє Diario Sport.

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Барселона готова заплатити на 6 млн більше в євровалюті, ніж клаусула Грізманна, задля оплати трансферу кількома траншами. Такий варіант цілком влаштовує Атлетіко, який раніше домовився про перехід зірки Бенфіки Жоау Феліша з такими ж умовами. Принципова домовленість щодо трансферу Грізманна вже досягнута, наразі сторони обговорюють деталі угоди.

У сезоні 2018/19 в активі Антуана Грізманна 37 матчів у Прімері, в яких він забив 15 голів і віддав 10 асистів.

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